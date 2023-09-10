كيف احتفل زعيم كوريا الشمالية بذكرى تأسيس البلاد؟.. ورود وصور وزيارة لروسيا

شارك الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في التقاط صور تذكارية مع مشاركين في الاحتفالات بالذكرى الـ75 لتأسيس البلاد، لكنه ظل بعيدًا عن فعاليات أخرى وسط تقارير بأنّه سيغادر قريبًا لزيارة روسيا، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد، أنَّ الاحتفالات يوم السبت كانت مليئة بإهداء سلال الزهور للزعماء السابقين، وبالمآدب والحفلات الموسيقية التي أقيمت لوفد صيني زائر، وأنها شملت أيضًا عرضًا لفرقة غناء ورقص تابعة للجيش الروسي.

ولم تُشِر الوكالة إلى أي مشاركة لـ«كيم» سوى في جلسة تصوير في باحة الضريح الذي دُفن فيه والده وجده، إذ أشاد بأولئك «الذين يغلِّبون شؤون الدولة على شؤون أُسرهم في السراء والضراء».

زعيم كوريا الشمالية يلتقي بوتين

من المتوقع أن يسافر «كيم» إلى مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، لمناقشة إمدادات الأسلحة وأوجه أخرى للتعاون العسكري، وذلك على الأرجح على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي المقرر أن يبدأ يوم الأحد.

والتزمت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الصمت بشأن الرحلة، التي ورد أول تقرير بشأنها في صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، بينما قالت المخابرات الكورية الجنوبية إنها محتملة، وقال الكرملين إنَّه «ليس لديه ما يقوله» بهذا الشأن.