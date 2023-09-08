كوريا الشمالية تطلق غواصة نووية تكتيكية هجومية محلية الصنع (فيديو)

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم، تصنيعها غواصة نووية تكتيكية هجومية في إطار جهودها لتعزيز قوتها البحرية، إذ ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأربعاء الماضي، مراسم الكشف عن الغواصة الجديدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وقال الزعيم الكوري الشمالي، إن الغواصة النووية التي صنعتها بيونج يانج، جزء من جهود الدفع قدما نحو التسليح النووي للبحرية في المستقبل، حسبما نقلت عنه الوكالة الرسمية الكورية الشمالية.

غواصة كوريا الشمالية النووية

وسُميت غواصة كوريا الشمالية النووية الجديدة بـ«هيرو كيم كون أوك»، ويُمثل إطلاق وفقا للوكالة الرسمية لـ«بيونج يانج»، فصلا جديدا في تعزيز القوات البحرية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وتحدث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال الحفل عن «الخطة الاستراتيجية والتكتيكية الهادفة إلى التعزيز المستمر لعملية تحديث القوات الكورية الشمالية، وتقدم التسلح النووي للبحرية في المستقبل»، مشددا على أن تسليح القوات البحرية بأسلحة نووية أصبح مهمّة عاجلة، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

حفل إطلاق كوريا الشمالية الغواصة النووية

وقالت وكالة الأنباء إن حفل إطلاق كوريا الشمالية الغواصة النووية، الذي أقيم قبل الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سيكون محفورا في تاريخ البلاد كحدث تاريخي يستحق ملاحظة خاصة في تاريخ تعزيز القوة البحرية، وتاريخ بناء القوة النووية للدولة في عصر كيم جونغ أون، وكمناسبة مهمة أعلنت فيها رسميا بدء التقدم نحو تحقيق الهدف العظيم المتمثل في تحويل البلاد إلى قوة بحرية متقدمة.