رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مستشار الأمن القومي الأمريكي يحذر كوريا الشمالية من تزويد أوكرانيا بالأسلحة

كتب:

أحمد حامد دياب
08:09 ص | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، من أن بلاده ستدفع ثمن تزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا.

توفير الأسلحة لروسيا لن يكون له مردود طيب على كوريا الشمالية

ونقلت «سكاي نيوز» تصريحات مستشار الأمن القومي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية تمضي على قدم وساق،  معتبرًا أن توفير الأسلحة لروسيا لن يكون له مردود طيب على كوريا الشمالية وسيدفعون ثمن ذلك في المجتمع الدولي.

وتوقع مستشار الأمن القومي الأمريكي أن زعيم كوريا الشمالية يستمر في المناقشات حول الأسلحة، لافتًا إلى أن ذلك قد يكون على مستوى القادة وربما حتى في لقاءات وجها لوجه.

دعوة كوريا الشمالية إلى التقيد بالتزاماتها المعلنة

وتابع: «سنواصل دعوة كوريا الشمالية إلى التقيد بالتزاماتها المعلنة التي تمنعها من تزويد روسيا بأسلحة تفضي في نهاية المطاف إلى قتل الأوكرانيين».

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية عن لقاء مرتقب بين الزعيمين الروسي والكوري الشمالي لمناقشة إمداد كوريا الشمالية لروسيا بالأسلحة.

 

اقرأ المزيد:

أمريكا تتوعد بإطلاق صاروخ عابر للقارات.. وتحذر كوريا الشمالية بسبب روسيا

روسيا تسحب الفهد الروسي من جبهة أوكرانيا.. أول دبابة تعمل بالذكاء الاصطناعي

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: روسيا مستعدة للتفاوض وزيلينسكي سبب التأخير

مباحثات محتملة بين زعيم كوريا الشمالية وبوتين حول مد روسيا بالأسلحة

معلومات عن وزير الدفاع الأوكراني الجديد.. لعب دورا في المفاوضات مع روسيا
بقلم أحمد حامد دياب