مستشار الأمن القومي الأمريكي يحذر كوريا الشمالية من تزويد أوكرانيا بالأسلحة

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، من أن بلاده ستدفع ثمن تزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا.

توفير الأسلحة لروسيا لن يكون له مردود طيب على كوريا الشمالية

ونقلت «سكاي نيوز» تصريحات مستشار الأمن القومي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية تمضي على قدم وساق، معتبرًا أن توفير الأسلحة لروسيا لن يكون له مردود طيب على كوريا الشمالية وسيدفعون ثمن ذلك في المجتمع الدولي.

وتوقع مستشار الأمن القومي الأمريكي أن زعيم كوريا الشمالية يستمر في المناقشات حول الأسلحة، لافتًا إلى أن ذلك قد يكون على مستوى القادة وربما حتى في لقاءات وجها لوجه.

دعوة كوريا الشمالية إلى التقيد بالتزاماتها المعلنة

وتابع: «سنواصل دعوة كوريا الشمالية إلى التقيد بالتزاماتها المعلنة التي تمنعها من تزويد روسيا بأسلحة تفضي في نهاية المطاف إلى قتل الأوكرانيين».

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية عن لقاء مرتقب بين الزعيمين الروسي والكوري الشمالي لمناقشة إمداد كوريا الشمالية لروسيا بالأسلحة.