أمريكا تحذر كوريا الشمالية من إبرام صفقة أسلحة مع روسيا: «ستدفع ثمنا»

حذر مسؤولون أمريكيون كوريا الشمالية من إبرام صفقة أسلحة مع روسيا، بعد أن قالوا إن المفاوضات «تتقدم» بين البلدين، مؤكدين أنها «ستدفع ثمناً كبيرا» إذا حدث ذلك بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

علاقة كوريا الشمالية بأسلحة موسكو

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، في إفادة صحفية إنه إذا قدمت كوريا الشمالية أسلحة لموسكو لاستخدامها في الأزمة الأوكرانية، فإنها «لن تنعكس بشكل جيد على بيونج يانج وستدفع ثمن ذلك في المجتمع الدولي».

ولم يوضح سوليفان التداعيات المحتملة على كوريا الشمالية، التي تخضع بالفعل لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة المفروضة على برنامج بيونج يانج لأسلحة الدمار الشامل.

وذكر سوليفان: «لقد واصلنا إبلاغ الكوريين الشماليين سرا وعلنا - وطلبنا من الحلفاء والشركاء أن يفعلوا الشيء نفسه - وجهة نظرنا بأنه يجب عليهم الالتزام بالتزاماتهم المعلنة بأنهم لن يقدموا هذه الأسلحة».

مفاوضات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية

وزعم مجلس الأمن القومي، أمس الأول الاثنين، أن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية «تتقدم بنشاط» بعد أن زار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بيونج يانج في يوليو في محاولة لإقناعها ببيع ذخيرة مدفعية.

وقال المتحدث باسم المجلس، أدريان واتسون، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يتوقع «استمرار المناقشات»، بما في ذلك «المشاركة الدبلوماسية على مستوى الزعيم في روسيا»، لكنه لم يذكر متى أو أين قد يتم عقد اجتماع محتمل بين كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا.

ورفض الكرملين التعليق على هذا الادعاء، حيث قال المتحدث باسم الكرملين يوم الثلاثاء: «ليس لدينا ما نقوله بشأن هذا الموضوع».