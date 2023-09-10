انطلاق مبادرة «أنت الحياة» في برج العرب بالإسكندرية.. قوافل طبية وتعليم حرف

أطلقت مؤسسة حياة كريمة بمدينة برج العرب بالإسكندرية، اليوم، مبادرة «أنت الحياة»، فى الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر الجاري، بهدف خدمة المواطنين وتوفير جميع الخدمات مجانا، ومنها استخراج بطاقات الرقم القومي، وامتحانات محو الأمية.

ويُقام من خلال المبادرة ملتقى توظيف للشباب، وقوافل طبية، وورش حرفية، وتوعوية وسداد ديون الغارمين، إلى جانب أنشطة مختلفة وفعاليات لجميع المراحل العمرية.

أجواء مبهجة

بدأت الفعاليات بحضور آلاف الأهالي من مدينة برج العرب القديمة بمقر انطلاق مبادرة «أنت الحياة» من داخل مدرسة رابعة العدوية الثانوية بنات بمدينة برج العرب القديمة، وتم تقديم عروض فنية وغنائية وعروض للكارتية للأطفال وسط أجواء من البهجة والسعادة بين المواطنين.

قوافل طبية ومحو أمية

وتضم مبادرة «أنت الحياة» عدد من الخدمات المجانية للمواطنين من أهمها القافلة الطبية المستمرة طوال أيام المبادرة، للكشف علي جميع الأمراطن وتقديم العلاج بالمجان للمرضى، مع إحالة من يحتاجون إلى جراحات إلى المستشفيات الحكومية.

كما بدأت فصول الامتحانات الفورية لمحو الأمية، ويتم تسليمها أثناء أيام المبادرة، وتشمل المبادرة ندوات توعوية، واستخراج بطاقات الرقم القومي وتم دعوة عدد من الشركات لتشغيل الشباب ضمن فعاليات المبادرة.