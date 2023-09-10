فحص 710 أشخاص ضمن قافلة طبية مجانية في مركز السادات بالمنوفية

شهدت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة في محافظة المنوفية، في قرية كفر داود بمركز السادات، في يومها الأول، إقبالًا كبيرًا من الأهالي فى القرية والقرى المجاورة، وتم فحص 710 مرضى، وإجراء التحاليل لـ91 آخرين، وتقام القافلة ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

التخصصات المتوفرة في القافلة العلاجية المجانية بالسادات

وقالت الدكتور الشيماء شفيق، منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية، إن القافلة الطبية بقرية كفر داود بمركز السادات، تشمل عدد 10 عيادات ثابتة ومتنقلة، وهي عدد 4 عيادات ثابتة وهي اثنين أطفال، ونساء وتوليد، وجراحة، وعدد 6 عيادات متنقلة وهي اثنين باطنة، وأنف وأذن وحنجرة، وأسنان، وجلدية، وتنظيم أسرة.

تحاليل وأشعة وعلاج بالمجان ضمن القافلة الطبية

وأضافت منسق القوافل العلاجية في مديرية الصحة بالمنوفية لـ«الوطن»، أن القافلة تضم معمل الدم والطفيليات، وجهاز أشعة حديث، وصيدلية ثابتة ومتنقلة لصرف العلاج بالمجان لجميع المترددين علي القافلة، فضلا عن تنظيم ندوات توعية للمواطنين، مشيرة إلى أن القافلة مستمرة حتي مساء غدا الأحد.

ووجهت الشكر لكل الفرق الطبية المشاركة في القافلة العلاجية، فضلا عن الدعم الكبير من اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور خالد عبدالغني لتنفيذ المبادرات العلاجية المجانية وتسهيل كافة الإجراءات لإنجازها.