«حياة كريمة»: استمرار مبادرة «سقيا» من الشباب المتطوعين بالمحافظات

قالت غادة البهنساوي، مقدمة برنامج حياة كريمة، إن مبادرة حياة كريمة فكرة قائمة علي الشباب لأنهم المؤسس الحقيقي لها والفترة القادمة يعتبر الشباب هم الدينامو الأساسي للطاقة وتقديم المساعدة.

استمرار مبادرة «سقيا»

وأضافت خلال تقديمها حلقة من برنامج حياة كريمة عبر ردايو شعبي إف أم، أنه وسط ارتفاع درجات الحرارة قام متطوعو حياة كريمة من خلال مبادرة سقيا على مستوى محافظات مصر بتوزيع زجاجات مياه على العمال بالمنشئات وسائقي السيارات بالطرق والمواطنين لتخفيف الحرارة الشديدة.

هيام.. أول قصة نجاح لبرنامج حياة كريمة

وتابعت أن مبادرة سقيا تشجع المواطنين على توزيع المياه على العمال والفقراء وسط ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أول قصة نجاح ببرنامج حياة كريمة وهي؛ «هيام» التي تواصلت مع المؤسسة وتم تنفيذ متطلباتها وتوفير مكان لبدء مشروع خاص بها.