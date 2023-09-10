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«هدير» تروج للسياحة بهدايا فرعونية قابلة للأكل.. هل ترغب في تجربة واحدة؟

كتب:

أمنيه سعيد
01:30 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
كيك فرعونية قابلة للأكل

كيك فرعونية قابلة للأكل

هدير أحمد، تبلغ من العمر 31 عامًا، من مواليد محافظة الإسكندرية، إلا أنّها انتقلت إلى مدينة شرم الشيخ قبل 7 أعوام، وبدأت مشروعها الخاص قبل 3 أعوام، عبارة عن مخبوزات فرعونية قابلة للأكل تنوعت بين «الشيكولاتة والدوناتس والكوكيز»، توضع داخل «بوكس» يحمل الهوية المصرية.

هدير أحمد التي حصلت على ليسانس آداب قسم انثربولوجيا بجامعة الإسكندرية، تروي لـ«الوطن» تفاصيل المشروع الذي يروّج للهوية المصرية من خلال بعض المخبوزات التي يحرص على شرائها الأجانب من مختلف الجنسيات كـ«هدايا»، ما يروّج للسياحة المصرية خاصة داخل المطارات: «الناس بتشوف البوكس مع زبايني في المطار وبيسألوهم جايبينه منين لأنّ الأشكال اللي عليه بتلفت نظرهم».

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول مشروع هدايا «هدير» القابلة للأكل، اضغط على الرابط هنـــــــــــا.

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بقلم أمنيه سعيد