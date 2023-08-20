سائحون بأزياء فرعونية في مهرجان المانجو بالغردقة.. «مصر جميلة»

احتفالات خاصة، وسائحون من مختلف دول العالم، حلوا ضيوفا على مهرجان المانجو في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ارتدوا ألوانا مبهجة على الطراز المصري القديم، جنبا إلى جنب مع المصريين الذين حضروا فعاليات المهرجان، ما أضاف طابعا مميزا للفعالية التي تنطلق لجذب مزيد من السائحين إلى مدينة الغردقة الساحرة.

مهرجان المانجو مصدر لجذب السياح

محمد كارم، خبير سياحي، أكد أنّ مهرجان المانجو مصدرا رئيسيا في جذب أنظار السياح، خاصة أنّه يتم الاحتفال به في إحدى المدن السياحية، كما أنّه أحد أهم العوامل التي تنشط السياحة في مصر، وتلفت أنظار العالم إلى مثل المهرجانات المقامة في المدن السياحية.

احتفال السياح بمهرجان المانجو بارتداء الزي الفرعوني

وتابع «كارم»، خلال حديثه مع «الوطن»، أنّ ارتداء السياح للزي الفرعوني احتفالا بمهرجان المانجو، عامل مهم لتنشيط السياحة، حيث يلتقطون جلسات تصويرية، يشاهدها الجميع في مختلف دول العالم، على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أنّ نحو 15 دولة تشارك في مهرجان المانجو بالغردقة.

يتابع الخبير السياحي، أنّ مهرجان المانجو حدث مهم ينتظره كثير من السائحين من مختلف دول العالم، وينتظره أيضا منظمو الفعالية، رغبة منهم في إظهار صورة جميلة ومميّزة عن احتفالات مصر بالمهرجانات التي تجذب السائحين، سواء الموجودين في الغردقة أو المتابعين من مختلف دول العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.