سعر طن الأرز الشعير اليوم.. يشهد استقرارا كبيرا

استقرار كبير سجلته أسعار طن الأرز خاصة أرز الشعير اليوم الأحد 10-9-2023، الأمر الذي أنعكس بدوره لوجود ثبات كبير في أسعار المنتج لدى كل الأسواق المصرية، إذ بلغ سعر الطن خلال تعاملات اليوم الصباحية للأرز الشعير رفيع الحبة ما يقيمته ما بين 11.5 لـ12 ألف جنيه للطن الواحد، بحسب رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز، في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأكد رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بغرف صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، ثبات أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد، خاصة أنّ حصاد الأرز لم ينتهي المزارعين بعد من حصد 0.5% من المحصول الجديد، ويتبقي حاليًا 99.5% من الأرز لم يُحصد بعد.

وأشار رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، في تصريحه لـ«الوطن»، إلى أنّ سعر طن الأرز الشعير اليوم يتراوح بين 11.5 إلى 12 ألف جنيه لأرز الحبة الرفيعة، أما الأرز العريض يتراوح سعره بين 12.5 إلى 13 ألف جنيه للطن الواحد.

سعر الأرز الأبيض اليوم

وأوضح «شحاته» أنّ سعر طن الأرز الأبيض الرفيع سجل ما قيمته من 17 لـ18 ألف جنيه للطن الواحد، أما وعن الأرز عريض الحبة فقد سجل من 18 لـ19 ألف جنيه للطن الواحد في الأسواق.

وشدد رجب شحاته، رئيس شعبة الأرز بغرف صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، على أن حركة بيع وشراء الأرز في الأسواق تشهد استقرارا كبيرا، حيث إن الموسم لم يعمل بكامل قوته حتى الأن، متابعا: «لسه الموسم مسخنش، والموسم لسه بيطلع، وأحنا لحد دلوقتي لم نحصد سوى 0.5% من المنزرع من الأرز، ويتبقي 99.5%».

واختتم: «هيكون فيه استقرار تام في أسعار الأرز، وإحنا عندنا من المعروض أكبر بكثير من المطلوب، والموسم المقبل من الأرز سيكون الأفضل».