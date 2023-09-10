وزير التموين: احتياطي الزيت يتخطى 6 أشهر.. ولدينا اكتفاء ذاتي من الأرز

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن رصيد السلع الاستراتيجية في مصر مطمئن للغاية، مشيرا إلى أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة اكتفاءً ذاتيًا من الأرز بعد أن تخطت المساحات المزروعة بالمحصول مع بداية موسم الحصاد كميات الاحتياج المحلي، ما أسهم في انخفاض سعر الكيلو السايب ليصل 18 جنيها قائلا: «نقدر نقول إن مصر تشهد اكتفاء ذاتي من الأرز حاليا».

مخزون الزيت يكفي 6 أشهر

وأضاف وزير التموين خلال افتتاح معرض أهلا مدارس بشبرا الخيمة بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن مخزون الزيت الاستراتيجي يكفي حتى 6 اشهر مقبلة وذلك بعد شراء 125 الف طن وبالتالي يرتفع لأول مرة المخزون الاستراتيجي حتى 6 اشهر وأكثر كاحتياطي استراتيجي

معارض أهلا مدارس يخفف الأعباء عن المواطنين

وأكد وزير التموين في تصريحاته أن معارض السلع المخفضة ومنها أهلا مدارس تعمل علي تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقدم لهم سلع جيدة ومناسبة بتخفيضات تصل إلى 35% وبأسعار الجملة وجملة الجملة، مشيرا إلى أن المعارض توفر السلع وتشيع الرضا بين المواطنين حيث أن الوزارة والمديريات تراقب الأسعار جيدا بالمعارض وتعمل على عدم التلاعب مما يساعد الأسر المصرية والفئات المستهدفة في الحصول على احتياجاتهم من مستلزمات.

وأكد الوزير أن سياسة الوزارة تعمل في إطار التكاتف والتكافل الاجتماعي بالتنسيق مع المحافظين والمحافظات لإقامة معارض السلع المخفضة بالاشتراك المباشر مع الغرف التجارية بهدف إتاحة كافة مستلزمات العام الدراسي بجميع أنواعها وأشكالها بتخفيضات كبيرة مع التركيز على الانضباط والجودة وبجانب سلع المدارس السلع الغذائية بأسعار المجمعات الاستهلاكية في جميع السلع من الأرز واللحوم وغيرها مما تحتاجه الأسرة المصرية.

وأضاف الوزير أن معرض أهلا مدارس الرئيسي من المقرر افتتاحه اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري وحتى 29 سبتمبر الجاري برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن القليوبية ستشهد 5 معارض بالقليوبية في شبرا وبنها وقليوب وطوخ والخانكة، مؤكدا أن هذه المعارض تدل على التكافل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتابع معانا يوميا هذه المعارض وغيرها من الإجراءات لتوفير احتياجات المواطن يوميا.

توسيع شبكة توزيع اللحوم والدواجن المخفضة

وأعلن وزير التموين أن الوزارة بصدد توسيع شبكة توزيع اللحوم مع توسيع الاستيراد وعودة التوريد من السودان والذي بدء يعود لطبيعته في ظل الظروف التي مرت بها الدولة الشقيقة ومستمرين من أسواق أخري منها الهند وبعض الدول في إفريقيا، مشيرا أنه بالنسبة للدواجن فالمخزون الاستراتيجي من الأصناف المجمدة كبير ويكفي حوالي 7 شهور بجانب تأثير الإفراج الجمركي عن الاعلاف مما ساهم في انتعاشة المنتج المحلي وكان له تأثير في انخفاض الأسعار سواء للدواجن الحية أو المجمدة.