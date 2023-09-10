خبير قانوني يكشف عن طرق فعالة لحل نزاعات الشركات الناشئة.. تعرف عليها

كشف الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي، ورئيس لجنة التشريعات والقوانين السابق بوزارة الاتصالات، عن أفضل الطرق لحل النزاعات التي تواجه الشركات الناشئة.

وذكر «حجازي» لـ«الوطن»، أنه غالبًا ما تواجه الشركات الناشئة تحديًا يتمثل في كيفية حل المنازعات التي قد تنشأ، وقد يكون هذا صعب عندما تكون الشركة الناشئة جديدة ولا تتمتع بخبرة كبيرة في الموضوعات القانونية، لذا فإن هناك بعض الأمور التي يمكن للشركات الناشئة القيام بها لحل المنازعات بشكل فعال.

صياغة اتفاقية تسوية تحدد شروط الاتفاق

وتابع خبير تشريعات التحول الرقمي، أن أحد اهم الخيارات هو محاولة التفاوض على حل مع الطرف الآخر، حتى يمكن الحفاظ على العلاقة التجارية، ويمكن القيام بذلك مباشرة أو من خلال مستشار قانوني متخصص، موضحا انه يفضل في حال قدرة الطرفين على الوصول إلى اتفاق، فينصح أن يتم صياغة اتفاقية تسوية تحدد شروط الاتفاق وما تم الوصول اليه من خلال التفاوض بشكل واضح، حتي يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ ويمكن تقديمها في المحكمة إذا لزم الأمر.

خيارات بديلة لحل المنازعات

وأشار «حجازي» إلى أن الخيار الآخر هو رفع دعوى قضائية، وقد تكون هذه عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً، ولكنها قد تكون ضرورية في بعض الحالات، موضحا أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون الشركات الناشئة على دراية بالخيارات البديلة لحل المنازعات، مثل الوساطة والتحكيم، وغالبًا ما تكون هذه الأساليب أسرع وأفضل من الذهاب إلى المحكمة.

وأضاف، أنه عند مواجهة أي نزاع، يجب على الشركات الناشئة النظر في جميع خياراتها واختيار الخيار الأفضل طبقا لموقفها الخاص، وفي كل الأحوال يجب العمل مع مستشارك القانوني بشكل مستمر في هذه الموضوعات.