«الوزراء»: 796.5 مليون دولار استثمارات الشركات الناشئة في مصر خلال 2022

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تضاعف عدد الشركات الناشئة في مصر بأكثر من 5 مرات خلال 5 سنوات، إذ وصل عددها إلى 177 شركة ناشئة تعمل في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا بنهاية عام 2022.

الشركات الناشئة توسعت 30% في مصر إقليميًا وعالميًا

ولفت المركز، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنَّ الشركات الناشئة توسعت 30% في مصر إقليميًا وعالميًا، كما استثمرت الشركات الناشئة في مصر مبلغًا قدره 796.5 مليون دولار في عام 2022، مقارنة بـ368.2 مليون دولار في عام 2021، مما يمثل زيادة بنسبة 116% في حجم الاستثمارات.

3 قطاعات تسيطر على 60% من منظومة التكنولوجيا المالية

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى سيطرة 3 قطاعات، وهي قطاع المدفوعات والإقراض ومنصات أصحاب الأعمال، على 60% من منظومة التكنولوجيا المالية في مصر.