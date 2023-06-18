عضو «التنسيقية»: الشركات الناشئة يمكنها تقديم حلول مبتكرة لمشكلات السوق

قال أحمد حسام مدير برامج بمؤسسة شباب القادة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ جلسة ريادة الأعمال في الحوار الوطني، شهدت مشاركة عدد كبير من رواد الأعمال الشباب، حيث شرحوا الصعوبات والمعوقات والتحديات، لمباشرة أعمالهم كشركة ناشئة، لافتًا إلى أن الشركات الناشئة تقدم حلولا مبتكرة، للمشكلات في السوق المصري.

وأضاف «حسام» خلال حواره عبر قناة «إكسترا لايف»: «كان هناك اختلاف في الرؤى حول حلها، وستخرج الجلسة بتوصيات من أجل خدمة ملف ريادة الأعمال، فالاختلاف مهم، لأنه ينتج عنه مجموعة من المقترحات التي تدفع ملف ريادة الأعمال إلى الإمام، وتم تناول دمج ذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والعمل على تأهيل الشباب وإشراكهم في الملف بشكل فعّال، واقترح البعض زيادة نسبة الـ5% المخصصة لذوي الهمم».

وتابع: «كل الحضور اجتمعوا على أن الشركات الناشئة وريادة الأعمال يمكنها أن تكون عصب الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة، كما أشاد الجميع بتدريب وتأهيل في المدارس والجامعات لتأهيلهم كي يكونوا رواد أعمال في السنوات المقبلة».