بعد انطلاق قمة العشرين.. كم حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة؟

تضم مجموعة العشرين 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهذه الدول هي: الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة والهند والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وتركيا.

اقتصادات مجموعة العشرين

وتشكل اقتصادات مجموعة العشرين 75% من حجم التجارة العالمية، ويعد اقتصاد الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في المجموعة ثم يأتي بعد ذلك اقتصاد الصين.

انطلاق قمة مجموعة العشرين

وانطلقت قمة مجموعة العشرين، السبت 9-9-2023، في العاصمة الهندية نيودلهي، بمشاركة الرئيس السيسي وقادة وزعماء دول المجموعة.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، حج التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين.

88 مليار دولار حجم التبادل مع مجموعة العشرين

ويتجاوز حجم التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين أكثر من 88 مليار دولار، وفقًا لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية.

التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة

سجلت قيمة التبادل التجاري، بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية 8 مليارات دولار في 10 أشهر الأولى من عام 2022، مقارنة مع 7.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2021، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة

وبلغت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية 2 مليار دولار مقارنة في أول 10 من العام 2022، مقارنة مع 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.7 مليار دولار خلال 11 شهرًا الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8 %.

التبادل التجاري بين مصر والصين

بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال أول 11 شهرًا في 2022 بلغ نحو 14.9 مليار دولار، مقارنة مع 14.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بارتفاع نسبته 2.6%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قيمة الصادرات المصرية للصين

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.7 مليار دولار خلال 11 شهرًا الأولى من عام 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8%.

الاستثمارات الصينية في مصر

وبلغ حجم الاستثمارات الصينية في مصر، 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022، مقارنة مع 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021، بنسبة ارتفاع 16.1%.