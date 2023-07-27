«الزراعة»: صادرات مصر تتخطى 5 ملايين طن خلال 7 أشهر

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الصادرات الزراعية تجاوزت 5 ملايين طن لأول مرة منذ بداية العام وحتى الشهر الحالي، بزيادة قدرها 760 ألف طن عن الفترة ذاتها من العام، لافتا إلى أنّ الصادرات كان كما يلي.

- اقتربت صادرات البطاطس من 900 ألف طن لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية.

- صادرات الموالح تتخطي حاجز المليون و900 ألف طن لأول مرة في تاريخ الصادرات المصرية.

- بلغ إجمالي الصادرات 5 ملايين و15 ألفا و764 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 760 ألفا و626 طنا عن العام الماضي.

- بلغت الصادرات الزراعية العام الماضي 4 ملايين و255 ألفا و138 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

- أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب، المانجو.

- بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و903 آلاف و369 طنا.

- تصدير 896 ألفا و447 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

- تصدير 351 ألفا و899 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

- احتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 134 ألفا و525 طنا.

- احتلت الفاصوليا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 92 ألفا و 325 طنا.

- احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 58 ألفا و354 طنا.

- احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز السابع بإجمالي 49 ألفا و469 طنا.

- جاء الثوم في المركز الثامن بإجمالي 23 ألفا و985 طنا.

- جاءت الفراولة على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 23 ألفا و295 طنا.

- جاءت الجوافة في المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي 9507 أطنان.

- أما المانجو فجاء في المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 7432 طنا.

- أما الرمان فجاء في المركز الأخير بإجمالي 3524 طنا.