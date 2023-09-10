رئيس الوزراء الصيني: علينا الاتحاد مع أوروبا لمواجهة المخاطر العالمية

قال لي تشيانج، رئيس الوزراء الصيني، لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -على هامش القمة السنوية لمجموعة العشرين في نيودلهي- إنه على الصين وأوروبا الاتحاد والتعاون في مواجهة الضبابية التي تكتنف الأوضاع العالمية، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن «لي» قال لرئيسة المفوضية الأوروبية، يوم السبت، إنَّ «منع المخاطر لا يحول دون التعاون».

الصين ترغب في تعزيز الحوار والتعاون

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أنَّ «لي» حثّ الاتحاد الأوروبي على توفير بيئة غير تمييزية للشركات الصينية، مضيفًا أنَّ الصين ترغب في تعزيز الحوار والتعاون في مجالات مثل الطاقة النظيفة والتمويل الأخضر.

ونقل البيان عن «لي» قوله: «على الصين والاتحاد الأوروبي مواصلة الاتحاد والتعاون واستخدام استقرار العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي للتحوط في مواجهة ضبابية الوضع العالمي».