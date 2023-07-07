رئيس الوزراء الصيني: تحسن محتمل في العلاقات المتوترة مع واشنطن

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، لفت إلى تحسن محتمل في العلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن، خلال لقائه وزيرة الخزانة الأمريكية «جانيت يلين» في بكين، إذ قال لي تشيانج أمس الخميس: «حين وصلت إلى مطارنا وخرجت من الطائرة، رأينا قوس قزح، أعتقد أن هذا يمكن أن ينطبق أيضًا على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة».

وأضاف: «بعدما شهدنا فترة من الرياح والمطر، يمكننا بالتأكيد أن نرى قوس قزح»، فيما دعت وزيرة الخزانة الأمريكيّة جانيت يلين الجمعة إلى منافسة سليمة مع الصين معربة عن الأمل في عدم ترك الخلافات تتسبّب في تدهور غير مجدٍ للعلاقات بين البلدين.

وقالت يلين خلال لقاء مع رئيس الوزراء لي تشيانج في قصر الشعب في بيجينج: «نسعى إلى منافسة اقتصادية سليمة، لا يحصد الأقوى فيها كل الغنائم، مع مجموعة من القواعد المنصفة يمكن أن يستفيد منها البلدان مع الوقت».