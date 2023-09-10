فيلم البعبع يتراجع إلى المركز قبل الأخير بـ5 آلاف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

تراجع فيلم البعبع في قائمة إيردات شباك التذاكر في دور العرض السينمائية، خاصة مع المنافسة الشديدة التي يشهدها موسم أفلام الصيف الذي شهد مشاركة عدد كبير من الأعمال السينمائية.

البعبع في المركز قبل الأخير

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم البعبع جاء في المركز قبل الأخير أمس، بإيرادات بلغت 5,271 جنيه.

وفيلم البعبع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن ومحمد أنور وباسم سمرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

يذكر أنّ فيلم البعبع يشارك في المنافسة، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، بينهم فيلم العميل صفر لأكرم حسني، وفيلم ع الزيرو لمحمد رمضان، وفيلم وش في وش للفنان محمد ممدوح، وفيلم مرعي البريمو للفنان محمد هنيدي، وفيلم أولاد حريم كريم للفنان مصطفى قمر.