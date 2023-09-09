7 آلاف جنيه إيرادات فيلم البعبع بالسينما في 24 ساعة

حقق فيلم البعبع، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة، بواقع 7 آلاف و429 جنيهًا، وجاء في المركز التاسع بقائمة الإيرادات اليومية للأفلام، التي يتصدرها فيلم العمل صفر بطولة أكرم حسني، الذي حقق أمس إيرادات بأكثر من مليون جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم البعبع، على مدار نحو 10 أسابيع عرض بالسينما بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، بأكثر من 43 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي إيرادات فيلم العميل صفر على مدار 3 أسابيع عرض بالسينما نحو 25 مليون جنيه.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

قصة فيلم البعبع

تدور قصة فيلم البعبع، في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والمفاجآت، من خلال شخصية سلطان البعبع القادم من عالم الأشقياء والإجرام، تحدث له مفاجآت تدور كلها في يوم واحد تقلب حياته عندما يظهر في حياته طفلين يزعمان أنه والدهما، وتجمعهم الصدفة مع شابة تسعى للسفر للخارج، وتحدث لهم مجموعة من المطارادات.