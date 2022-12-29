المجلس التصديري لمواد البناء: المنتج المصري حل مكان الصيني في الأسواق

قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إنّ الأرقام تشير إلى نمو جيد للصادرات المصرية السلعية، وتشير إلى زيادة تنافسية الصادرات في العالم، لافتًا إلى أنه بالرغم من الصعوبات تمكنت مصر من تحقيق 35 مليار دولار خلال 2022، وهو رقم قياسي لم تحققه مصر من قبل، معربًا عن سعادة المجلس التصديري لمواد البناء بتلك النتائج.

قطاع مواد البناء سيحقق زيادة في الصادرات بنسبة 8% عن العام الماضي

وأضاف جمال الدين مداخلة هاتفية على فضائية dmc، أن قطاع مواد البناء سيحقق هذا العام ما يقارب من 7 مليارات و250 مليون دولار، بزيادة 8% عن العام السابق، وهو يعد أداءً جيد نتج عنه نسبة جيدة، لافتًا إلى أن مواد البناء المصرية ومنتجات البناء تمكنت من فتح العديد من الأسواق الجديدة أبرزها الأسواق الأفريقية.

المنتجات المصرية من مواد البناء حلت محل المنتجات الصينية

وأوضح رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن المنتجات المصرية من مواد البناء حلت محل المنتجات الصينية في العديد من الأسواق العالمية، إذ انعكس زيادة أسعار الشحن من الصين إيجابيًا على زيادة الصادرات المصرية لمواد البناء، لافتًا إلى أهمية مراعاة البعد البيئي خاصة بعد استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop27 هذا العام بمدينة شرم الشيخ، وهو ما دفع القائمين على الصناعة بمصر إلى إدراك أهمية التحول الأخضر في الصناعة.