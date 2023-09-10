ضبط أسلحة نارية وخرطوش بحوزة متهمين في الجيزة

ألقت مباحث أكتوبر ثالث، تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على شخصين بحوزتهما أسلحة غير مرخصة في أكتوبر ثالث بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم محمد داود، رئيس مباحث أكتوبر ثالث، يفيد بتمكنه من ضبط عامل، 40 عاما، وآخر، 35 عاما، بحوزتهما 5 فرد خرطوش، و3 بندقيات خرطوش، ومبلغ مالي، ودراجة نارية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله العقيد أحمد نجم مفتش المباحث إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.