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القبض على متهمين بأداء حركات استعراضية بالسيارات في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات
02:24 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
القبض على المتهمين- تعبيرية

القبض على المتهمين- تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله قيام قائدي سيارتين بحركات استعراضية، والسير برعونة معرضين حياتهما والمواطنين للخطر بالإسكندرية.

وضبط مرتكبي الواقعة، بعد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر خلاله قيام قائدي سيارتين بحركات استعراضية، والسير برعونة خلال حفل زفاف على أحد الطرق بالإسكندرية.

وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية أنه بالفحص، تم تحديد وضبط قائدي السيارتين المشار إليهما، وتبين تعمدهما إخفاء بيانات اللوحات المعدنية الخلفية للسيارتين، وبمواجهتمهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين.

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