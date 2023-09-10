معرض أهلا مدارس الرئيسي.. ينطلق بعد 5 أيام في القاهرة

ينطلق معرض أهلا مدارس الرئيسي في القاهرة، داخل صالة جهاز المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر، في الفترة من 15 إلى 29 سبتمبر، وفقًا للموعد والمكان المعلن من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تزامنًا مع قرب حلول العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 والمحدد له يوم 30 سبتمبر من وزارة التعليم.

معرض أهلا مدارس

يأتي انطلاق معرض أهلا مدارس بمشاركة 170 عارضا للأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية والملابس والسلع الغذائية، بتخفيضات تصل حتى 25% على أسعار الأدوات والمستلزمات المدرسية بجودة عالية للمواطنين مع الوصول للحد الأقصى للتخفيضات، إذ يشارك في المعرض 105 مكتبات، و6 أجنحة للبنوك داخل المعرض الرئيسي، و30 جناحا للأدوات المدرسية، و20 جناحا لشنط المدارس، و30 جناحا للملابس، و30 جناحا للأحذية، و20 جناحا للسلع الغذائية.

معارض المحافظات

فيما افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض أهلا مدارس في شبرا، أمس معلنا عن وجود معارض «أهلا مدارس» بحد أدنى 3 معارض بكل محافظة، مع وجود 5 معارض في بعض المحافظات، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة.