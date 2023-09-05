«التموين»: إقامة معرض «أهلا مدارس» الرئيسي بالقاهرة من 15 إلى 29 سبتمبر

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ان معارض «أهلا مدارس» هذا العام سوف تكون بحد ادني 3 معارض بكل محافظة ، وبعض المحافظات سوف تصل بها الي 5 معارض بالإضافة الي الشوادر والسيارات المتنقلة، واضاف الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ، ان الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تشارك باجنحة للسلع الغذائية بكل معرض وبتخفيضات تصل الي 25 % ، واكد ان السلاسل التجارية سوف تشارك بركن «أهلا مدارس» لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية.

وزير التموين: إقامة معرض «أهلا مدارس» بحضور رئيس مجلس الوزراء

وأشار المصيلحي إلي أن المعرض الرئيسي سيقام بصاله جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 15 سبتمبر الي 29 سبتمبر ، مشيرا الي ان المعرض سوف يقام علي مساحة 6000 متر بمشاركة 170 عارض متنوع ما بين الادوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والادوات الالكترونية المدرسية والملابس اضافة الي 20 جناح للسلع الغذائية.

وصرح معاون الوزير المتحدث الرسمي احمد كمال ان الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ، اكد خلال اجتماعة اليوم مع احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الغرف التجارية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وبحضور السيد اللواء احمد حسنين – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، والمهندس ايمن حسام – رئيس جهاز حماية الستهلك ، والدكتور علاء عز – امين عام اتحاد الغرف التجارية، ان معالي الدكتور الوزير قد وجهه بأن تكون الاولوية في المعارض لعرض الادوات والمستلزمات المدرسية، مؤكدًا علي اهمية عرض المنتجات بجودة عالية للمواطنين مع الوصول للحد الأقصى للتخفيضات.

وأشار معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة احمد كمال ، ان السيد المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك أكد خلال الاجتماع ان عدد المكتبات التي تشارك في معارض اهلا مدارس 105 بالاضافة الي 130 معرض فرعي بالاضافة الي 42 شادر ، واكد ان عدد العارضين بالمعرض الرئيسي سيشارك به 6 اجنحة للبنوك بالاضافة لوجود عروض من شركتين، اضافة الي 30 جناح للادوات المدرسية ، و 20 جناح لشنط المدارس ، و30 جناح للملابس و 30 جناح للأحذية، بالاضافة الي 20 جناح للسلع الغذائية.

من جانبة اكد اللواء احمد حسنين – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ان الشركة سوف تشارك بجناح لعرض السلع الغذائية بكل معرض رئيسي بنسب تخفيضات تصل الي 25 % ، مؤكدا ان السلع الغذائية تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والكثير من السلع التي يحتاجها البيت المصري.

إنشاء عدد من المعارض بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد وبتخفيضات كبيرة

واكد أحمد الوكيل – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه تم الاتفاق مع الغرف التجارية لعرض الكتب الخارجية بمعارض اهلا مدارس بتخفيضات تصل الي 15٪؜.

وكشف الدكتور علاء عز – الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ، عن انشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات الحدودية وبالقري والنجوع لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والادوات المدرسية، واكد السادة رؤساء الغرف التجارية " الجيزة والقاهرة والقليوبية " ان اقليم القاهرة الكبري سوف يتم إنشاء 15 معرض بها لمده لا تقل عن شهر .