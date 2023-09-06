موعد ومكان معرض أهلا مدارس 2023 في القاهرة

شهدت العديد من المحافظات انطلاق معرض أهلا مدارس 2023، إذ بلغ عدد المعارض الفرعية 130 معرضا مع وجود 42 شادرا أيضا، وينطلق المعرض الرئيسي في القاهرة، داخل صالة جهاز المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر، في الفترة من 15 إلى 29 سبتمبر، بمشاركة 170 عارضا للأدوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الإلكترونية والملابس والسلع الغذائية.

معرض أهلا مدارس 2023

وشدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على جودة السلع والمنتجات في معرض أهلا مدارس 2023، عرض الأدوات والمستلزمات المدرسية بجودة عالية للمواطنين مع الوصول للحد الأقصى للتخفيضات.

ومن المقرر، أن يضم معرض أهلا مدارس 2023، وفقا لتصريحات المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، عدد كبير من المكتبات والأجنحة لمعرض المنتجات كالتالي:

105 مكتبات.

6 أجنحة للبنوك داخل المعرض الرئيسي.

30 جناحا للأدوات المدرسية.

20 جناحا لشنط المدارس.

30 جناحا للملابس.

30 جناحا للأحذية.

20 جناحا للسلع الغذائية.

نسبة التخفيضات في معرض أهلا مدارس

وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على عرض الكتب الخارجية بمعارض «أهلا مدارس» بتخفيضات تصل إلى 15%؜ تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور.