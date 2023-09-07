آخر قرارات وزير التموين 2023.. انطلاق «أهلا مدارس» وتحديد موعد «نبيو»

شملت آخر قرارات وزير التموين 2023 تحديد موعد انطلاق معرض أهلا مدارس؛ لتقديم تخفيضات على أسعار السلع والأدوات المدرسية والمستلزمات الدراسية، مع تحديد موعد انطلاق معرض الذهب والمجوهرات نبيو.

آخر قرارات وزير التموين 2023.. موعد أهلا مدارس

وتمثلت آخر قرارات وزير التموين 2023، فيما أقره بشأن إقامة معرض «أهلا مدارس» الرئيسي بالقاهرة من 15 إلى 29 سبتمبر الجاري، فضلا عن إقامة 3 معارض على الأقل بكل محافظة بتخفيضات تصل إلى 25%، بحد أدنى 3 معارض بكل محافظة، منوها بأن بعض المحافظات ستضم 5 معارض، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، مع تدشين أجنحة للسلع الغذائية بكل معرض، وأكد أنّ السلاسل التجارية ستشارك بركن «أهلا مدارس» لتوفير احتياجات المواطنين من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية.

معرض الذهب نبيو

وشملت آخر قرارات وزير التموين إعلان موعد انطلاق معرض الذهب والمجوهرات نبيو في نسخته الثالثة، والمقرر انطلاقه لمدة 3 أيام في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل.