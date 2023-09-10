«الداخلية»: استمرار مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهر لتوفير مستلزمات الدراسة

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة «كلنا واحد»، والتي تستمر لمدة شهر بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024؛ لتوفير كل المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وكذا الاستمرار في توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وأكدت الوزارة التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كل المتطلبات المدرسية من خلال 1513 منفذا، و6 معارض رئيسية، و37 معرضا فرعيا بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تمّ التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقًا مع منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال «سيارات متحركة - منافذ ثابتة - معارض» تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.