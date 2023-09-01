الداخلية تعلن انطلاق مبادرة «كلنا واحد» لتوفير مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» اعتبارا من يوم 7 سبتمبر 2023، وتستمر لمدة شهر، بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد (2023-2024)، لتوفير كافة المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وكذا الاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

التنسيق مع شركات وسلاسل تجارية للمشاركة بالمبادرة

وكشفت الوزارة، عن التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية من خلال 1513 منفذا و6 معارض رئيسية و37 معرضا فرعيا بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة في المبادرة.

شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية

كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقاً مع منتجي ومصنعي الزي المدرسي، وأصحاب المكتبات الكبرى، وعرضها للبيع من خلال (سيارات متحركة - منافذ ثابتة - معارض) تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

كما تواصل الوزارة، توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال عدد (1026) منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة «أمان» التابعة للوزارة.