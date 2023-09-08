«الداخلية» توجه قافلة إنسانية وطبية لأهالي مطروح ضمن «كلنا واحد»

أعلنت وزارة الداخلية مواصلة فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجا والسيدات المعيلات.

ونظّم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية قوافل طبية وإنسانية، استهدفت عددًا من القرى والتجمعات السكانية في نطاق محافظة مطروح؛ لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عبوات غذائية ومساعدات عينية ووقع الكشف الطبي على عددٍ من المواطنين، وصُرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

شارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالي، ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

جاء ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.