استمرار فعاليات مبادرة «كلنا واحد».. أسعار مخفضة بنسبة 40%

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» والتي تستمر لمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد «2023/2024» لتوفير كافة المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، والاستمرار في توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

جاء ذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وأوضحت الوزارة أنه تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية من خلال 1513 منفذًا، و6 معارض رئيسية، و37 معرضًا فرعيًا بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة، كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقاً مع منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، وعرضها للبيع من خلال «سيارات متحركة - منافذ ثابتة - معارض» تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد 1026 منفذًا ثابتًا ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة «أمان» التابعة للوزارة.