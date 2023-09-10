فيلم العميل صفر يحقق 792 ألف جنيه إيرادات في دور العرض أمس

حقق فيلم العميل صفر، إيرادات متوسطة في شباك تذاكر السينما، ورغم ذلك تصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة.

إيرادات فيلم العميل صفر لـ أكرم حسني

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن الفيلم حقق أمس 792 ألف جنيه بدور العرض على مدار أكثر من 3 أسابيع، وتصدره المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة بالسينما حاليًا أبرزها: «وش في وش، مرعي البريمو، ع الزيرو، أولاد حريم كريم، شمس، مندوب مبيعات»، إلى جانب أفلام موسم عيد الأضحى 2023 منها «بيت الروبي، تاج، البعبع، مستر إكس».

قصة فيلم العميل صفر

تأتي قصة فيلم العميل صفر، حول مغامرات فاشلة يقوم بها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده.

أبطال العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.