أكرم حسني يعلن موعد طرح أغنية «خطير يا اخونا» من فيلم «العميل صفر».. فيديو

كشف الفنان أكرم حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن موعد طرح أغنيته الجديدة «خطير يا اخونا» من فيلم «العميل صفر»، الذي يعرض حاليا في دور العرض.

أكرم حسني يستعد لطرح أغنية جديدة

ونشر اكرم حسني بوستر الفيلم وعلق عليه قائلا: «خطير يا اخوانا.. من فيلم العميل صفر.. الفنان مدحت صالح مع أكرم حسني ‏‎ 10سبتمبر 2023 - الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.. ‏‎على قناه يوتيوب ومنصات المزيكا».

فيلم «العميل صفر»

وحقق أكرم حسني نجاحا كبيرا بفيلم «العميل صفر»، الذي يعرض حاليا بدور العرض، وتصدر شباك التذاكر، ويضم عددا كبيرا من نجوم الفن، بجانب أكرم حسني، أبرزهم نيللي كريم، ومنذر رياحنة، ومصطفى غريب، وأيمن الشيوي، وهو من فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.