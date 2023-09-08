24 مليون جنيه إيرادات فيلم العميل صفر في دور السينما

حقق فيلم العميل صفر، إيرادات في شباك تذاكر السينما على مدار أكثر من 3 أسابيع، نحو 24 مليون جنيه، وتصدره المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة بالسينما حاليًا أبرزها وش في وش، مرعي البريمو، ع الزيرو، أولاد حريم كريم، شمس، مندوب مبيعات إلى جانب أفلام موسم عيد الأضحى 2023 منها بيت الروبي، تاج، البعبع، مستر إكس، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم العميل صفر، في شباك تذاكر السينما أمس الخميس إيرادات تقدر بـ 962 ألفا و820 جنيها، ويعد أول بطولة مطلقة في عالم السينما يحظى بها الفنان أكرم حسني، والذي خاض عدة تجارب سابقة في بطولات جماعية مع عدد من النجوم أبرزهم تامر حسني، أحمد فهمي.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

قصة فيلم العميل صفر

تدور قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي، حول صفر عبداللطيف شداد الهمم، الذي يتخذ من جيمس بوند ومغامراته قدوة له، ويسعى لتقليده الأمر الذي يسبب له ولمن حوله أزمات كثيرة.