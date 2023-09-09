1.2 مليون جنيه إيرادات فيلم «العميل صفر» في دور السينما خلال يوم واحد

حققت إيرادات فيلم العميل صفر، في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة مليون و295 ألفًا و109 جنيهات، ليتصدّر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة بالسينما حاليًا أبرزها: «وش في وش، ع الزيرو، مرعي البريمو، شمس، مندوب مبيعات»، إلى جانب أفلام موسم عيد الأضحى 2023: «بيت الروبي، تاج، البعبع، مستر إكس»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم العميل صفر، إيرادات على مدار أكثر من 3 أسابيع عرض نحو 25 مليون جنيه، ليحافظ على صدارة المركز الأول في الإيرادات اليومية، خصوصًا وأنه يعد أول بطولة مطلقة للفنان أكرم حسني.

قصة فيلم العميل صفر

تأتي قصة فيلم العميل صفر، حول مغامرات فاشلة يقوم بها الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند ويسعى لتقليده ويكون مثله، ولكن تنقلب الأمور ضده.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، فيدرا، أوتاكا، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، فاطمة البنوي، تأليف وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.