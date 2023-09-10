تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، وصول إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 496 شاحنة، و69 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 173شاحنة و35 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، و323 شاحنة و34 سيارة.

وشهد ميناء نويبع تداول 2300 طن و214 شاحنة

ويشهد ميناء سفاجا، اليوم، مغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس بينما استقبل الميناء، أمس، السفينة امل، فيما شهد ميناء نويبع تداول 2300 طن، و214 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين سينا وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1102 راكب بموانيها.