«النقل»: إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة للربط بين الموانئ الجافة

كشفت وزارة النقل، أنه جرى تخطيط وسائل النقل للربط البري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، من خلال إنشاء شبكة الطرق القومية بإجمالي أطوال 7000 كم، وشبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم، أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، بالإضافة إلى إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة، لربط الموانئ الجافة بشبكة سكك حديد الجمهورية، وأهمها الآتي:

- خط «كفر داود- السادات» بطول 36 كم.

- خط «المناشي - 6 أكتوبر» بطول 68 كم.

- خط «الروبيكى- العاشر من رمضان- بلبيس» بطول 61 كم.

تطوير بيئة العمل بالموانئ لزيادة كفاءتها وجاهزيتها

أضافت الوزارة في تقرير لها، أنه يجري حاليا تطوير بيئة العمل بالموانئ لزيادة كفاءتها وجاهزيتها، ما يساهم في التغلب على مشكلات التشغيل والمعوقات التي تواجه عملاء الموانئ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وبما يكفل رفع قدرتها التنافسية ويمكنها من جذب المزيد من حركة التجارة.

تشكيل لجنة بشأن العمل على زيادة وتعظيم حركة التشغيل

وأوضح تقرير وزارة النقل، أنه جرى تشكيل لجنة بشأن العمل على زيادة وتعظيم حركة التشغيل والبضائع والسفن والحاويات وإيرادات النشاط ومواجهة أى خفض يطرأ عليها فى حينه، وبما يضمن ويحقق الزيادة في إيرادات هيئات الموانئ حرصا من وزارة النقل على تجنب أي مشاكل أو معوقات، من الممكن أن تقابل تلك التحالفات، عند بدء أعمالها والتغلب على المعوقات التي تواجه تجارة الترانزيت في المحطات القائمة بالفعل.