عضو بـ«الشيوخ»: مجال تطوير الموانئ يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد السيسي

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة المصرية شهدت ثورة في مجال تطوير الموانئ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وعلى رأسها تطوير قناة السويس.

وتابع «الجندي» في بيان: القيادة السياسية استهدفت زيادة الطاقة الاستيعابية للعديد من الموانئ البحرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها، بالإضافة إلى تفعيل الاستراتيجية الخاصة بصناعة السفن، والتي أعدت لتوطين وتطوير الصناعة في مصر بحلول عام 2030 لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.

مشروع تطوير الموانئ المصرية

وأضاف «الجندي»، أن مشروع تطوير الموانئ المصرية نفذته شركات مصرية وطنية واستشاريون مصريون وعالميون، إذ يبلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من 2014 حتى 2024، 129 مليار جنيه.

وأردف: وشمل التطوير إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كيلو مترا، وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترًا، ووصول إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كيلو مترا، وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 15 كيلو مترا، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا، كي تستوعب الموانئ 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنوياً.

طفرة غير مسبوقة بمشروع قناة السويس الجديدة

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قناة السويس الجديدة حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها العام الماضي، والذي بلغ 7 مليارات دولار عام 2021/2022، مقارنة بـ 5.8 عامي 2020/2021 و2018/2019، و5.7 مليار دولار عام 2019/2020، و5.6 مليار دولار عام 2017/2018.

وأشار «الجندي» إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة ساهم في تعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية بهدف تحقيق أكبر نسبة من الأزدواجية لتسيير السفن في الاتجاهين بدون توقف في مناطق انتظار داخل القناة وقلل من زمن عبور السفن المارة وزاد من قدرتها الاستيعابية لمرور السفن في ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل.