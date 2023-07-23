«النقل» تكشف أسباب مضاعفة طاقة تشغيل الموانئ.. السر في الشراكات الاستراتيجية

أجاب تقرير صادر عن وزارة النقل، على التساؤل الخاص بكيفية عملها على مضاعفة طاقة تشغيل الموانئ، موضحاً أن الوزارة في مجال النقل البحري عملت على تكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

تفاصيل الشراكات الاستراتيجية

وأضاف التقرير، أن الشراكات الاستراتيجية تتم مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية وأهمها في محطة رصيف 100 بميناء الدخيلة يوجد المشغل العالمي هاتشسون «HPH» مع الخط الملاحي الأول عالميا «MSC»، وفي محطة شرق بورسعيد يوجد المشغل العالمي «A.P Moller مع Mearsk» الخط الملاحي الثاني عالمياً.

شراكات عالمية بميناء الإسكندرية

وفي محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية يوجد المشغل العالمي تحالف «EGMPT / CMA Terminal» مع المشغل الملاحي الثالث عالميا «CMA-CGM»، وفي محطة حاويات ميناء السخنة يوجد المشغل العالمي هاتشسون «HPH» مع «CMA-CGM» الخط الملاحي الثالث عالميا و«Cosco» الخط الملاحي الرابع عالميا وفي محطة حاويات تحيا مصر1 بميناء دمياط حيث يوجد المشغل العالمي المكون من تحالف يوروجيت /وكونشيب مع Hapag-Loyid الخط الملاحي الخامس عالميا.

أيضاً في محطة حاويات ميناء أبوقير يوجد المشغل العالمي هاتشسون «HPH» مع «EVERGRGEN» الخط الملاحي السادس عالميا وفي محطة سفاجا 2 يوجد مجموعة موانئ أبو ظبي مع «EVERGRGEN» الخط الملاحي السادس عالمياً.