تتراوح بين 5 إلى 100 ألف جنيه.. فرص تمويلية لمشروعات الشباب بشمال سيناء

قال العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إن برنامج مشروعك، التابع لوزارة التنمية المحلية، يعمل على توفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة من أجل الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وعرض الفرص التمويلية للشباب في الشيخ زويد.

وأضاف الغندور أنه تم عقد ندوة في مدينة الشيخ زويد، بحضور لجنة من وزارة التنمية المحلية لعرض الفرص التمويلية لمشروعك وصندوق التنمية المحلية بالوزارة بهدف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بجانب التوعية بفرص تمويل المشروعات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية تيسيرا على الشباب والمنتفعين من صندوق التنمية المحلية للحد من البطالة، مساعدة الشباب لعمل مشاريع خاصة بهم ، كذلك للمرأة المعيلة لعمل مشروع منزلي وذلك بتوجيهات من اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بضرورة الاهتمام بالمشروعات وتسهيل إجراءات تمويلها.

تمويل المشروعات المطروحة عبر برنامج مشروعك

وأشار محمد المالح، مدير إدارة تنمية القرية بمجلس مدينة الشيخ زويد، إلى أن تمويل القروض المتاحة ضمن برنامج مشروعك هي، مشروعات متناهية الصغير عبارة عن تربية الأغنام والمفروشات وخلافه وتبدا من 5000 إلى 20000 جنيه بدون فوائد، وأول قسط يتم سداده بعد ثلاثة شهور.

وتابع المالح، أن المشروعات الصغيرة التي يمولها البرنامج هي الملابس الجاهزة والسوبر ماركت والمحل التجاري وتبدأ من 15000 إلى 50000 جنيه، وأكدت هبة أبوشادي، مدير إدارة مشروعك بالمجلس، أنه يمكن الحصول على قروض ميسرة عن طريق إدارة مشروعك بالمجلس، وهي قرض حتى 30000 جنيه، وقرض حتى 100000 جنيه، بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

وقالت ريم على يعقوب، رئيس وحدة السكان بالمحافظة، إن مشاركة وحدة السكان الفرعية في الندوات تأتي في إطار خطة العمل لحل القضية السكانية من خلال رصد وتحليل المشكلات المجتمعية، بجانب وضع آليات وتدخلات مختلفة لحلها.

وأوضح خالد عبد الحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة ان الندوة عقدت بالقاعة الرئيسة لمجلس مدينة الشيخ زويد بمشاركة اعضاء وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد اسماء سلامه مدير الوحدة ، ايمن سليمان ، أمانى شداد ، ناصر سلامة ، تحت اشراف سعيدة عرادة رئيس المجلس ، صالح الهولى سكرتير عام المجلس ، لجنة من وزارة التنمية المحلية ، مازن الجمل أدارة مشروعك بوزارة التنميه المحليه ، احمد سعيد أدارة صندوق التنميه المحليه بالوزارة ، جميلة محمد وزارة التنمية، سلوي سمير من صندوق التنميه المحليه بالوزارة بالاضافة إلى أسامة الشريف مدير ادارة الانتاج ، ياسر الدرز مدير الشؤن الاقتصادية ، علاء وحلاوة إدارة الإنتاج بديوان عام المحافظة ، سوسن حجاب مدير جمعية حقوق المرأة السيناوية.