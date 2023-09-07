مؤسسة تنموية تهدي معاهد شمال سيناء الأزهرية 400 شجرة زيتون

أهدت مؤسسة «هنجملها» للتنمية المستدامة 400 شجرة زيتون، إلى المعاهد الأزهرية بمنطقة شمال سيناء، وذلك في إطار المشروعات التنموية التي تهدف إلى تعمير وتجميل سيناء، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات وعلى رأسها قطاع الزراعة.

المبادرة هدية للأجيال القادمة في سيناء

وقد أعرب الأستاذ محمد عبد العظيم، مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية عن امتنانه لتلك المبادرة الطيبة، التي تعد هدية للأجيال القادمة، مشيرًا إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم بزراعة الأشجار، عندما قال: «إِنْ قَامَتْ عَلَى أَحَدِكُمُ الْقِيَامَةُ وَفِي يَدِهِ فَسِيلَةٌ فَلْيَغْرِسْهَا».

حضور قيادات المنطقة الأزهرية بشمال سيناء

جاء هذا اللقاء بحضور قيادات من منطقة شمال سيناء الأزهرية، والمهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد القبطان رئيس مجلس أمناء مؤسسة «هنجملها» للتنمية المستدامة، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة.

الجدير بالذكر أن المبادرة انطلقت منذ يومين بمدن وقرى شمال سيناء، وشملت التوزيع على مجالس المدن والمراكز الشبابية والنوادي والطرق السريعة والمناطق الصحراوية بين المدن.