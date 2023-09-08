«التنمية المحلية»: دعم المشروعات الصغيرة في مناطق بديلة العشوائيات

أكدت وزارة التنمية المحلية اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي غير المسبوق بملف تطوير العشوائيات، والمناطق غير المخططة بالمحافظات، وتوفير الحياة الكريمة التي تليق بالمواطن حتى يعيش في بيئة صحية وآمنة.

توفير حياة كريمة وآدمية لسكان المناطق بديل العشوائيات

وأشارت إلى تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ببذل أقصى الجهد لتوفير حياة كريمة وآدمية لسكان المناطق بديل العشوائيات والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم، من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة وتوفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة للشباب؛ من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية.

تحسين أوضاع المواطنين

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود إدارة مبادرة «مشروعك» و«صندوق التنمية المحلية» بالوزارة، في تنفيذ خطة الوزارة للمساهمة في تحقيق التنمية بالمجتمعات السكنية البديلة للعشوائيات، والعمل على تحسين أوضاع المواطنين المعيشية والاقتصادية، من خلال عقد سلسلة من الندوات التوعوية لقاطني هذه المناطق بهدف شرح أنشطة الوزارة ومساعدة الراغبين في مجال دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء للمشروعات القائمة، أو المشروعات الجديدة حتى يستفيد الشباب والمرأة من المزايا التي يقدمها لهم تلك المشروعات، وذلك بالتنسيق مع مقرات مشروعك بالمحافظات وقيادات المحافظات المنوط بهم تلك المناطق.

وأوضحت الوزارة أنه جرى عقد ندوتين تعريفيتين بمنطقة الروضة والخيالة بمحافظة القاهرة، وتناولتا الندوتين التي تم تنفيذهما التعريف أهداف برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية، وكيفية الحصول على التمويل المناسب منهما، وأهم الإجراءات والأوراق المطلوب تقديمها للموافقة على القرض، وعرض أفكار للمشروعات المستهدفة، وأهم الآليات التي يمكن توفيرها مساعدتهم في تسويق المنتجات، وتمت الندوتان بحضور عدد من أهالي المكان الراغبين في تطوير وإقامة المشروعات وأغلبهم من السيدات وأبدوا رغباتهن في الحصول على تمويل لمشروعاتهم من برنامج "مشروعك"وصندوق التنمية المحلية نظرًا للتسهيلات المميزة التي يقدمها لأصحاب المشروعات.

6 ندوات تعريفية

الجدير بالذكر أنه جرى عقد 6 ندوات تعريفية ضمن سلسلة الندوات المقرر عقدها لتغطية المناطق المعنية في كلا من القاهرة والإسكندرية، كمرحلة أولى في هذا الشأن حضرها ممثلو عن مبادرة «مشروعك»، وصندوق التنمية المحلية وعدد من أهالي المدينة الراغبين في إقامة وتطوير العشوائيات في مناطق حي السلام أول بقاعة أهالينا 1,2,3 والنهضة قسم ثاني السلام بمدرسة معا الابتدائية بالمنطقة الشرقية محافظة القاهرة، ومنطقة النهضة مدينة السلام المحروسة 1,2 بالمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، وندوة بمنطقة الأسمرات 1،2،3 في محافظة القاهرة، وندوتين بمنطقة البشاير 3،5 في محافظة الإسكندرية.