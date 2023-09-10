إصابة 5 عمال باختناق نتيجة تسرب غاز من مصنع في بورسعيد

أصيب 5 عمال في المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد باختناق، اليوم، نتيجه استنشاق غاز طبيعي تسرب لهم من مصنع مجاور لمصنعهم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتقديم الإسعافات اللازمة لهم.

تسرب غاز من مصنع مجاور

وتلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع الرعاية الصحية لإقليم محافظات القناة، بوصول 3 عاملات مصابات باختناق أثناء عملهن بأحد مصانع الملابس الجاهزة، بعد تسرب غاز من المصنع المجاور، وهن آية عبده محمد، وحورية السيد علي، وسماح محمد محمد، بينما تعامل المسعفون مع عاملاين آخرين وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما.

وتبين لرجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن مصنعا كان يستقبل كميات من الغاز الطبيعي الموردة إليه، وتسرب الغاز إلى مصنع الملابس الجاهزة المجاور له، ما تسبب في إصابة 5 عمال باختناق.

تشكيل فريق بحث جنائي

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث، وأمرت النيابة العامة باستدعاء المسؤول عن المصنع المتسبب في تسريب الغاز، وإرسال لجنة لفحص الأمن الصناعي بالمصنع، واستكمال التحقيقات.