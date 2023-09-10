خبير عقاري: مشاركة الرئيس في قمة العشرين تعكس مكانة الاقتصاد المصري

قال المهندس محمد البستاني، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، إنّ مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، تعكس المكانة القوية للاقتصاد المصري رغم ما يعانيه من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

مكانة الاقتصاد المصري حاليا

وأضاف «البستاني» خلال حواره مع برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة النيل للأخبار، أنّ المكانة القوية للاقتصاد المصري حاليا لم تأت من فراغ، لكن تعود إلى خطة التنمية المستدامة التي وضعت منذ 2016، والقائمة على حفظ حقوق الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية مع تمديد مساحة المعمورة في مصر إلى ما يزيد على 14%، متابعا أنّ هذه المشروعات التي صيغت في خطة التنمية المستدامة جعلت مصر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا في وضع تنموي جديد.

تبني الدولة مفهوم المدينة الذكية الخضراء

وتابع، أنّ الدولة تبنت مفهوم المدينة الذكية الخضراء المستدامة في إقامة الجيل الرابع للمدن الجديدة، حيث انتشرت 14 مدينة جديدة موسعة من المساحة المعمورة من الخريطة المصرية، مشيرا إلى أّ مؤتمر الكوميسا في أفريقيا، أظهر الدور القيادي لمصر والتجربة المصرية التنموية التي قدّمتها مصر للدول الأفريقية في بناء المدن الذكية الخضراء، وجاء انضمام مصر مع دول أفريقيا مثل إثيوبيا إلى بريكس، ليعكس اهتمام العالم بأفريقيا وبالدور المصري.