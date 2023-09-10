زلزال المغرب.. استمرار جهود الإغاثة وسط مخاوف من زيادة حصيلة القتلى

تواصل السلطات في المملكة المغربية، اليوم الأحد، أعمال البحث عن ناجين من أقوى زلزال يشهده المغرب منذ أكثر من قرن، إذ نقل الجنود وعمال الإغاثة المياه وغيرها من الإمدادات إلى القرى الجبلية المنكوبة، وتأكد مقتل 2012 شخص، ولكن من المتوقع أن ترتفع حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع ليل الجمعة، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

بلدة مولاي إبراهيم من أكثر المناطق تضررا جراء زلزال المغرب

وقضى الأشخاص الذين شردوا بسبب الدمار الذي خلفه زلزال المغرب ليل السبت في العراء خارج منازلهم، سواء في شوارع مراكش أو تحت مظلات مؤقتة في بلدات منطقة جبل الأطلس، مثل بلدة مولاي إبراهيم التي تعد من بين أكثر المناطق تضررا، وفقا لـ «سكاي نيوز».

وسجل الزلزال أسوأ درجات الدمار في المجتمعات الريفية الصغيرة التي يصعب على فرق الإنقاذ الوصول إليها بسبب التضاريس الجبلية الوعرة، وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر إلى تدمير بنايات عديدة، منها التاريخية، كما دفع أفراد الأسر إلى الركض في الشوارع بحثا عن الأمان.

ضحايا زلزال المغرب: مقتل 2012 شخصًا و2059 مصابًا

وخيمت حالة من عدم اليقين على الكثيرين في مراكش التي تبعد نحو 70 كيلومترًا شمال شرقي مركز زلزال المغرب، إذ أعربوا عن قلقهم من أن الزلزال الذي أودى بحياة 2012 شخصًا، ربما يكون قد ألحق أضرارا بمنازلهم أو ربما تدمرها هزة ارتدادية في الساعات أو الأيام المقبلة.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية إنَّ عدد قتلى الزلزال وصل حتى اليوم إلى 2012 شخصًا بالإضافة إلى 2059 مصابًا.