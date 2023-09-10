مسؤول مغربي: مراكش تأثرت بشكل محدود للغاية بالزلزال

قال مسؤول محلي بمقاطعة ‎مراكش المنارة، إن خلية أزمة تتابع عمليات البحث والإنقاذ، مضيفا لقناة «العربية» الإخبارية، إن فرق الإنقاذ تواصل عملها بحثا عن ناجين.

وأمس، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقباس ريختر، المغرب، وبعدها بدقائق وقع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر.

وأشار المسؤول المحلي، إلى أن مراكش تأثرت بشكل محدود جدا بالزلزال، موضحا أن بعض سكان مراكش يبيتون ليلتهم في الحدائق تحسبا لهزات ارتدادية.

وكان ‏وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أوضح في وقت سابق، أن عدد من القرى التي ضربها الزلزال اختفت نهائيا، مشيرا في مداخلة هاتفية مع التلفزيون المغربي، إلى أن عددا من الأحياء القديمة وبعضها تاريخي في مدينة تارودانت تضررت بشكل كبير.

وزير مغربي: السلطات تعمل على إيواء السكان غير القادرين على العودة لمنازلهم

وأضاف وهبي، أن السلطات المغربية تعمل على إيواء السكان غير القادرين على العودة لمنازلهم في المناطق المتضررة، وتسعى للتغلب على انقطاع طرق في محيط تارودانت.

وتابع الوزير المغربي قائلا، إن الأولوية، لتوفير الخدمات الأساسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية. وفي وقت سابق، أمر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بتزويد المناطق المتضررة من الزلزال بالمياه والغذاء والخيام، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الحداد الوطني لمدة 3 أيام

ومساء أمس السبت، نكست الأعلام المغربية على المباني الحكومية والإدارات والأماكن الحكومية. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، أعلن في وقت سابق، الحداد الوطني لمدة 3 أيام.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، قالت إن صلاة الغائب، ستقام بعد صلاة ظهر اليوم الأحد بجميع مساجد المملكة، ترحما على أرواح شهداء الزلزال، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن أمله في أن تستعيد بلاده عافيتها بسرعة، متمنيا الشفاء العاجل لأولئك الذين أصيبوا من جراء هذه الكارثة الطبيعية.

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تقف متضامنة مع المغرب في هذا الوقت الصعب، وتوجه عبر حسابه الرسمي بموقع إكس «تويتر سابقا»، بأحر التعازي إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس وكل المغاربة في الأرواح التي أزهقت من جزاء الزلزال المروع في مراكش، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

مقتل مواطن فرنسي وإصابة 8 آخرين في زلزال المغرب

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية: مقتل مواطن فرنسي وإصابة 8 آخرين في زلزال المغرب.

وقالت الوزارة الفرنسية، حالة الوفاة جاءت متأثرة بسكتة قلبية خلال الزلزال.

وكانت قناة «العربية» الإخبارية، قالت في وقت سابق، إن بعض سكان مراكش يفضلون المبيت في الحدائق، مشيرة إلى عودة الحركة تدريجيا إلى ساحة «جامع الفنا» التاريخية وسط المدينة بعد الزلزال