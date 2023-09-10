خبير اقتصاد: قمة العشرين فرصة لعرض تجربة مصر التنموية والمشروعات الاستراتيجية

قال المهندس محمد البستاني، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، إنّ أفريقيا قارة واعدة ومليئة بالموارد، ما يفسر قرار مجموعة العشرين بضم الاتحاد الافريقي كأحد أعضاء المجموعة، مشيرا إلى أنّ مصر تنشط في هذا الإطار وتقدم مجموعة من المشروعات الاستراتيجية مستغلة موقعها كدولة مركزية متوسطة حركة التجارة بين الشرق والغرب، حيث قدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي للعالم مشروع استضافة مراكز حبوب عالمية لتجنب تأثير أي مشاكل على الأمن الغذائي العالمي.

دور قمة العشرين لجذب الاستثمارات المشتركة

وأضاف «البستاني» خلال حواره مع برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة النيل للأخبار، أن مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر مجموعة العشرين يمثل فرصة كبيرة لعرض التجربة المصرية التنموية والمشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تمثل حجر الزاوية لجذب الاستثمارات المشتركة مع مجموعة دول العشرين.

أهمية المشروعات القومية بمصر

وتابع، أنّه رغم التحديات التي تواجها مصر، فإنّ المشروعات القومية التي تمت في مصر في الفترة السابقة خلقت مناخا مواتيا للاستثمار في ظل مزايا استثمارية متوالية للمستثمرين، مؤكدا ضرورة التوسع في نمط استثمار تصدير العقارات الذي يخلق فرصا كبيرة للاستثمارات في مصر وجذب استثمارات من جميع الدول الأوروبية إضافة إلى الدول العربية.