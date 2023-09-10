الكاتب الصحفي أحمد الخطيب: وجود إفريقيا في قمة العشرين بفضل جهود مصر

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إن قمة العشرين تاريخية، وتعقد كل عام، وتضم أكبر 20 دولة في العالم، ولأول مرة تم استدعاء إفريقيا للمشاركة بها بشكل دوري، وهذا بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي عند تولت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019، إذ إنه أقر نظاما هاما للغاية وهو تواصل دول القارة الإفريقية مع القوى الكبرى في العالم بصورة دائمة، فعلى سبيل المثال قمة إفريقيا والصين، وقمة إفريقيا وروسيا، وقمة إفريقيا والاتحاد الأوروبي، وقمة إفريقيا وأمريكا، فضلا عن قمة إفريقيا والدول العربية، وقمة إفريقيا والهند، وهذه كانت ثمار الفترة التي تولى بها الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي.

مصر تشارك في قمة العشرين

وأضاف «الخطيب»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم آية جمال الدين وأسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، أن مصر تشارك في قمة العشرين بصفتها صوت إفريقيا على الرغم من عدم كونها رئيسة الاتحاد الإفريقي، ولكنها عملت على حدثين كبيرين، وهو وضع الأجندة الإفريقية على الأجندة العالمية، فضلا عن إطلاقها أفكار مبتكرة وجديدة، وغيرها من الجهود، متابعا: «الجميع سار على درب الرئيس عبدالفتاح السيسي عند توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي 2019».

جهود الرئيس السيسي في القمم الدولية

وتابع: «لا يوجد دولة في العالم بما فيها بريطانيا لا تستدعي الاتحاد الإفريقي ليكون حاضرا وموجودا بكل أجندات القمم والأحداث الدولية المختلفة»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي استدعى كل مشكلات القارة السمراء ووضعها على الأجندة العالمية حتى يتم حلها.