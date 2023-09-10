رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الفريق أسامة عسكر يتفقد تدريبا في نطاق المنطقة المركزية العسكرية

كتب:

محمد مجدي
01:45 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجولة

الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجولة

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكي بجنود الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة بكلمة قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد خلالها حرص رجال المنطقة المركزية العسكرية على الاستعداد القتالي الدائم والكفاءة العالية بما يمكنهم من تحقيق المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن.

وتضمنت المرحلة عرضا للتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي، أعقبها المرور على مناطق التدريب للوحدات، جيث جرى استعراض إجراءات التدريب التكتيكي لمراحل المشروع المختلفة.

ونقل الفريق أسامة عسكر، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لجميع العناصر المشاركة بالمشروع، كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات، مشيدا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذي ظهر عليها رجال المنطقة المركزية العسكرية.

وحضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.

اقرأ المزيد:

القوات المسلحة تهنئ لاعبها المحقق لذهبية بطولة العالم للشباب في المصارعة

القوات المسلحة: «حلم توشكى» يتحول إلى حقيقة على أرض الواقع (فيديو)

خالد عكاشة لـ«الشاهد»: القوات المسلحة اتخذت قرارا استراتيجيا بحماية الدولة في 2011

البرهان: القوات المسلحة السودانية لا تريد السلطة.. وهدفنا تنظيم انتخابات حرة ونزيهة

الفريق أول محمد زكي يلتقي بعدد من قادة القوات المسلحة (فيديو)
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.