الفريق أسامة عسكر يتفقد تدريبا في نطاق المنطقة المركزية العسكرية

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكي بجنود الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة بكلمة قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد خلالها حرص رجال المنطقة المركزية العسكرية على الاستعداد القتالي الدائم والكفاءة العالية بما يمكنهم من تحقيق المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن.

وتضمنت المرحلة عرضا للتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي، أعقبها المرور على مناطق التدريب للوحدات، جيث جرى استعراض إجراءات التدريب التكتيكي لمراحل المشروع المختلفة.

ونقل الفريق أسامة عسكر، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لجميع العناصر المشاركة بالمشروع، كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات، مشيدا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذي ظهر عليها رجال المنطقة المركزية العسكرية.

وحضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.