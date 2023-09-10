ممثل صندوق الأمم المتحدة: القضية السكانية من أهم الملفات بالحوار الوطني

قالت الدكتورة هالة يوسف، ممثلة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن القضية السكانية وكيفية إدارتها من أهم الملفات المطروحة بالحوار الوطني، كونه يحمل محاور عديدة بعيدة عن العدد فهي خصائص وفئات مختلفة، ولكل فئة احتياجات خاصة، وبالتالي كان الحوار جيدا للغاية في هذا الصدد.

أهمية الحوار الوطني

وأضافت «يوسف»، خلال لقائها على هامش جلسات الحوار الوطني المذاع عبر فضائية «إكسترا لايف»، أن فكرة وجود حوار وطني يجمع بين كل التيارات الفكرية مع تحديد هدف موحد وهي الوصول لنتيجة تخدم الوطن أكثر من رائعة، متابعة: «كل الأفكار والآراء المطروحة بالحوار الوطني مهمة وجيدة والتوصيات عظيمة»، مشيدة بالخبراء المشاركين على منصة الحوار: «اختيار بعناية وتنوع شديد بين التخصصات والأفكار».

معوقات قضية الزيادة السكانية

وتابعت: «الثقافة المجتمعية من أبرز المعوقات التي من الممكن أن تقف أمام ما تم طرحه من حلول بالجلسة حول قضية الزيادة السكانية، إذ نجد عدد أفراد الأسر في المجتمع الريفي كبير رغم بساطتهم وتواضع الدخل الخاص بهم، فلا يوجد تكافؤ بين الدخل وعدد أفراد الأسرة الواحدة، للك يجب وضع حلول لهذا العائق من أجل توعية الأسرة ويصبح المجتمع سليم قادر على اتخاذ القرار».